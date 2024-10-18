Трамп вважає Зеленського винним у війні росії проти України
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Зеленський винен у початку війни росії проти України. Колишній президент США також звинуватив Байдена у провокуванні конфлікту та стверджує, що за його президентства війни б не було.
Колишній президент США та кандидат на другий термін головування у Білому домі Дональд Трамп поклав провину за війну росії проти України на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Він ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Війна програна
Колишній президент США додав, що президент Джо Байден "спровокував цю війну", і вчергове повторив, що війна "ніколи б не сталася, якби я був президентом".
Видання зазначає, що Трамп демонструє дедалі більш дружні стосунки з путіним попри триваючу війну в Україні. Під час дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс минулого місяця він стверджував, що війна повинна закінчитися, але уникнув відповіді на питання, чи вважає він, що Україна має перемогти.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з путіним і вважає, що вторгнення в Україну не відбулося б за його правління. Він обіцяє завершити війну в Україні, якщо стане президентом.