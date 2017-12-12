Трамп санкционировал предоставление Украине летального оружия для обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Кроме 350 млн долларов оборонной помощи, Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает предоставление Украине летального оружия оборонительного характера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал Закон о "Бюджете США на 2018 на нужды национальной обороны", содержащий разрешение на выделение 350 млн долл. для предоставления оборонной помощи Украине.
"Закон санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и оборонной сферах", - отметили в посольстве.
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Также отмечается, что документ содержит положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил Украины.
"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны", - сообщили в посольстве.