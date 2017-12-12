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Трамп санкціонував надання Україні летальної зброї для оборони

Трамп санкціонував надання Україні летальної зброї для оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Окрім 350 мільйонів доларів безпекової допомоги, Оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає надання Україні летальної зброї оборонного характеру, передає УНН з посиланням на прес-службу Посольства України в США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав Закон про “Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони”, який містить дозвіл на виділення 350 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні.

“Закон санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах”, — зазначили в посольстві.

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Також зазначається, що документ містить положення, які дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності повітряних та військово-морських сил України.

“Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони”, — повідомили в посольстві.

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