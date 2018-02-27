Трамп рассказал, что бы сделал в школе во время стрельбы

"Не возможно знать, пока не переживешь это, но я думаю, я действительно верю в то, что вбежал бы туда, даже если у меня не было бы оружия, и я думаю, что большинство людей в этом зале тоже сделали бы это", - сказал президент США.

Д.Трамп отметил, что его недавние призывы к вооружению учителей не касались всех, а тех педагогов, которые имеют хорошую физическую форму, для обеспечения дополнительной защиты в школах.

"Заголовок был "Трамп хочет, чтобы все учителя имели оружие. Трамп хочет, чтобы учителя имели оружие". Я не хочу, чтобы учителя имели оружие. Я хочу этого для людей в хорошей физической форме, обладающих талантом, например, которые умеют отбивать мяч в бейсболе или загонять мяч в лунку в гольфе", - заявил он.

Напомним, в результате стрельбы в школе на юге Флориды погибли 17 человек.

После этого Д.Трамп заявил, что вооруженные учителя могли бы предотвратить школьную стрельбу.