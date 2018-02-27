Трамп розповів, що б зробив у школі під час стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп, який розкритикував реакцію правоохоронних органів під час стрілянини в школі в американському штаті Флорида, заявив, що увірвався б у будівлю навчального закладу і без зброї, якби був там, передає УНН з посиланням на Associated Press.
"Неможливо знати, поки не переживеш це, але я думаю, я дійсно вірю в те, що вбіг би туди, навіть якщо у мене не було б зброї, і я думаю, що більшість людей у цій залі теж зробили б це", - сказав президент США.
Д.Трамп зазначив, що його недавні заклики до озброєння вчителів не стосувалися всіх, а тих педагогів, які мають хорошу фізичну форму, для забезпечення додаткового захисту в школах.
"Заголовок був "Трамп хоче, щоб усі вчителі мали зброю. Трамп хоче, щоб вчителі мали зброю". Я не хочу, щоб вчителі мали зброю. Я хочу це для людей у хорошій фізичній формі, які мають талант, наприклад, які вміють відбивати м'яч у бейсболі або заганяти м'яч у лунку в гольфі", - заявив він.
Нагадаємо, у результаті стрілянини в школі на півдні Флориди загинули 17 людей.
Після цього Д.Трамп заявив, що озброєні вчителі могли б запобігти шкільній стрілянині.