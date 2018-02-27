Трамп розповів, що б зробив у школі під час стрілянини

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп, який розкритикував реакцію правоохоронних органів під час стрілянини в школі в американському штаті Флорида, заявив, що увірвався б у будівлю навчального закладу і без зброї, якби був там, передає УНН з посиланням на Associated Press.