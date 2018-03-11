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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 57366 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60838 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Трамп рассказал о своем новом лозунг для будущей президентской кампании

Трамп рассказал о своем новом лозунг для будущей президентской кампании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге (штат Пенсильвания) рассказал о своем предвыборном слогане для президентской кампании 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

“Наш новый слоган — когда мы начнем гонку через два года — будет звучать как “Сохраним Америку великой!”, — заявил он, обратив особое внимание на восклицательный знак в конце. “Но мы можем добиться этого только в том случае, если будут выбирать людей, которые будут следовать нашей повестке дня и бороться за наши ценности”, — добавил американский лидер.

Напомним, слоганом президента Трампа на президентской кампании в 2016 году был: “Сделаем америку снова великой!”.

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