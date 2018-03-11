Трамп рассказал о своем новом лозунг для будущей президентской кампании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге (штат Пенсильвания) рассказал о своем предвыборном слогане для президентской кампании 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
“Наш новый слоган — когда мы начнем гонку через два года — будет звучать как “Сохраним Америку великой!”, — заявил он, обратив особое внимание на восклицательный знак в конце. “Но мы можем добиться этого только в том случае, если будут выбирать людей, которые будут следовать нашей повестке дня и бороться за наши ценности”, — добавил американский лидер.
Напомним, слоганом президента Трампа на президентской кампании в 2016 году был: “Сделаем америку снова великой!”.