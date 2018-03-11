Трамп розповів про своє нове гасло для майбутньої президентської кампанії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Американський лідер Дональд Трамп, виступаючи перед своїми прихильниками в Піттсбурзі (штат Пенсильванія) розповів про свій передвиборчий слоган для президентської кампанії 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
“Наш новий слоган — коли ми почнемо гонку через два роки — буде звучати як “Збережемо Америку великою!”, — заявив він, звернувши особливу увагу на знак оклику в кінці.“Але ми можемо добитися цього, тільки у тому випадку, якщо буде вибирати людей, які будуть слідувати нашому порядку денному і боротися за наші цінності”, — додав американський лідер.
Нагадаємо, слоганом президента Трампа на президентській кампанії в 2016 році був: “Зробимо Америку великою знову!”.