Трамп рассказал о возможности провести встречу в Путиным

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 4222 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 40263 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 61634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69583 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72564 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60583 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98447 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100704 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 130006 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116073 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Трамп рассказал о возможности провести встречу в Путиным

Трамп рассказал о возможности провести встречу в Путиным

Киев  •  УНН

 • 9868 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сообщил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Washington Post, передает УНН.

"У нас будет встреча. Я думаю, что у нас есть потенциал для очень хороших отношений. Я не знаю его, как знаю президента (Китая) Си Цзиньпина, потому что я провел много времени с президентом Си, но я думаю, что у нас есть потенциал, чтобы очень хорошие отношения ", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о планах провести новую встречу с российским лидером.

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Напомним, Президент России Владимир Путин и президент США Доналд Трамп опубликовали совместное заявление по итогам встречи "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме.

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