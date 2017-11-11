Трамп рассказал о возможности провести встречу в Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сообщил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Washington Post, передает УНН.
"У нас будет встреча. Я думаю, что у нас есть потенциал для очень хороших отношений. Я не знаю его, как знаю президента (Китая) Си Цзиньпина, потому что я провел много времени с президентом Си, но я думаю, что у нас есть потенциал, чтобы очень хорошие отношения ", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о планах провести новую встречу с российским лидером.
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Напомним, Президент России Владимир Путин и президент США Доналд Трамп опубликовали совместное заявление по итогам встречи "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме.