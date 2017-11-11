Трамп розповів про можливість провести зустріч в Путіним

"У нас буде зустріч. Я думаю, що у нас є потенціал для дуже хороших відносин. Я не знаю його, як знаю президента (Китаю) Сі Цзіньпіна, тому що я провів багато часу з президентом Сі, але я думаю, що у нас є потенціал, щоб мати дуже хороші відносини", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про плани провести нову зустріч з російським лідером.

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Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі "на полях" саміту АТЕС у В'єтнамі.