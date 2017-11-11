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Трамп розповів про можливість провести зустріч в Путіним

Трамп розповів про можливість провести зустріч в Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів, повідомив про плани провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише Washington Post, передає УНН.

"У нас буде зустріч. Я думаю, що у нас є потенціал для дуже хороших відносин. Я не знаю його, як знаю президента (Китаю) Сі Цзіньпіна, тому що я провів багато часу з президентом Сі, але я думаю, що у нас є потенціал, щоб мати дуже хороші відносини", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про плани провести нову зустріч з російським лідером.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін і Трамп під час зустрічі у В'єтнамі згадували Україну

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі "на полях" саміту АТЕС у В'єтнамі.

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