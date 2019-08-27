Трамп распорядился выделить помощь пострадавшим от урагана “Барри”
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выделении федеральной помощи штата Луизиана для ликвидации последствий урагана “Барри”. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, передает УНН.
“Федеральные средства доступны для местной власти и некоммерческих организаций для проведения срочных работ и восстановления пострадавших от урагана зданий или строительства новых”, — отмечается в постановлении. Финансирование также пойдет на ряд других мер по уменьшению вреда.
Кроме того, по запросу властей штата могут быть приняты дополнительные решения.
Напомним, тропический шторм “Барри” обрушился на Луизиану в середине июля. На всей территории штата был введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде прибрежных округов была объявлена эвакуация. Как сообщает телеканал CBS, из-за удара стихии в штатах Луизиана и Миссисипи без электричества остались около 70 тыс. человек.
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