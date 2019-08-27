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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 57972 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 75931 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124653 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135004 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124697 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129604 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153081 просмотра

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Трамп распорядился выделить помощь пострадавшим от урагана “Барри”

Трамп распорядился выделить помощь пострадавшим от урагана “Барри”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выделении федеральной помощи штата Луизиана для ликвидации последствий урагана “Барри”. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, передает УНН.

“Федеральные средства доступны для местной власти и некоммерческих организаций для проведения срочных работ и восстановления пострадавших от урагана зданий или строительства новых”, — отмечается в постановлении. Финансирование также пойдет на ряд других мер по уменьшению вреда.

Кроме того, по запросу властей штата могут быть приняты дополнительные решения.

Напомним, тропический шторм “Барри” обрушился на Луизиану в середине июля. На всей территории штата был введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде прибрежных округов была объявлена эвакуация. Как сообщает телеканал CBS, из-за удара стихии в штатах Луизиана и Миссисипи без электричества остались около 70 тыс. человек.

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