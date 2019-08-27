Трамп розпорядився виділити допомогу постраждалим від урагану “Баррі”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав указ про виділення федеральної допомоги штату Луїзіана для ліквідації наслідків урагану “Баррі”. Про це повідомила у вівторок прес-служба Білого дому, передає УНН.
“Федеральні кошти доступні для місцевої влади і некомерційних організацій для проведення термінових робіт і відновлення постраждалих від урагану будівель або будівництва нових”, — наголошується в постанові. Фінансування також піде на ряд інших заходів по зменшенню шкоди.
Крім того, за запитом влади штату можуть бути прийняті додаткові рішення.
Нагадаємо, тропічний шторм “Баррі” накрив Луїзіану в середині липня. На всій території штату було введено режим надзвичайної ситуації. У ряді прибережних округів була оголошена евакуація. Як повідомляє телеканал CBS, через удар стихії в штатах Луїзіана і Міссісіпі без електрики залишилися близько 70 тис. осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада Барбадосу закрила більшість держустанов перед штормом “Доріан”