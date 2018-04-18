Трамп раскритиковал интернет-магазины

“Онлайн-магазины обманывают и плохо относятся к штатам и городам по всей нашей стране. Очень несправедливо по отношению к традиционным магазинам, которые платят налоги!”, — написал Трамп.

Следует отметить, что ранее в своем микроблоге американский лидер обвинил компанию Amazon в том, что она недоплачивает налоги в бюджет и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать.

Напомним, согласно сообщению заместителя пресс-секретаря американского лидера Линдси Уолтерс, Белый дом пока не планирует какие-либо действия по крупнейшей американской компании интернет-торговли Amazon после критики, высказанной президентом США Дональдом Трампом в своем Twitter-аккаунте.