Трамп розкритикував інтернет-магазини
Київ • УНН
КИЇВ 18 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп піддав критиці онлайн-магазини, так як вони, на його думку, “обманюють” населення міст і штатів Америки. Про це американський лідер написав у своєму мікроблозі в Twitter, інформує УНН.
“Онлайн-магазини обманюють і погано ставляться до штатам і містам по всій нашій країні. Дуже несправедливо по відношенню до традиційних магазинів, які платять податки!”, — написав Трамп.
Слід зазначити, що раніше у своєму мікроблозі американський лідер звинуватив компанію Amazon у тому, що вона недоплачує податки в бюджет і доводить до розорення невеликі магазини, які не можуть з нею конкурувати.
Нагадаємо, згідно з повідомленням заступника прес-секретаря американського лідера Ліндсі Уолтерс, Білий дім поки не планує будь-які дії щодо найбільшої американської компанії інтернет-торгівлі Amazon після критики, висловленої президентом США Дональдом Трампом у своєму Twitter-акаунті.