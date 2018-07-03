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Трамп разослал письма союзникам по НАТО, призвав их увеличить расходы на оборону

Трамп разослал письма союзникам по НАТО, призвав их увеличить расходы на оборону

Киев  •  УНН

 • 9804 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп отправил ряд писем лидерам стран — союзников Соединенных Штатов по НАТО, в которых критикует их, заявив, что они тратят слишком мало средств на оборону в рамках альянса, по сравнению с Вашингтоном. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, передает УНН.

По ее данным, Трамп разослал такие письма в прошлом месяце, в том числе лидерам Германии, Канады, Бельгии и Норвегии. В них президент дал понять, что США теряют терпение в связи с тем, что союзники Вашингтона, по его мнению, не желают увеличивать расходы на оборону, пишет издание.

В частности, Трамп отправил одно из таких посланий канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. “Как мы уже обсуждали в апреле в ходе вашего визита, в Соединенных Штатах растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не нарастили (расходы на оборону), как обещали”, — приводит газета выдержки из указанного письма, которое попало в ее распоряжение.

“Продолжающаяся недостаточная трата средств на оборону со стороны Германии подрывает безопасность альянса и служит подтверждением правильности (такого подхода) для остальных союзников, также не планирующих выполнять их обязательства по военным расходам, так как другие видят в вас модель для подражания”, — следует из письма, адресованного Меркель.

По словам Трампа, для вашингтонской администрации будет в дальнейшем все сложнее объяснить гражданам США, почему “некоторые страны не вносят свой вклад в коллективную оборону НАТО в то время, как американские военнослужащие продолжают жертвовать своими жизнями за рубежом”, отмечает издание. По его данным, содержание писем, направленных другим союзникам США, является похожим по своей сути.

Как сообщал УНН, Порошенко сделал еще одно заявление по НАТО.

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