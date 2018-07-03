Трамп розіслав листи союзникам по НАТО, закликавши їх збільшити витрати на оборону

За її даними, Трамп розіслав такі листи в минулому місяці, в тому числі лідерам Німеччини, Канади, Бельгії та Норвегії. У них президент дав зрозуміти, що США втрачають терпіння в зв’язку з тим, що союзники Вашингтона, на його думку, не бажають збільшувати витрати на оборону, пише видання.

Зокрема, Трамп відправив одне з таких послань канцлеру ФРН Ангелі Меркель. “Як ми вже обговорювали в квітні в ході вашого візиту, в Сполучених Штатах зростає розчарування в зв’язку з тим, що деякі союзники не наростили (витрати на оборону), як обіцяли”, — наводить газета витяги з зазначеного листа, який потрапив в її розпорядження .

“Триваюча недостатня витрата коштів на оборону з боку Німеччини підриває безпеку альянсу і служить підтвердженням правильності (такого підходу) для інших союзників, які також не планують виконувати їх зобов’язання за військовими витратами, так як інші бачать в вас модель для наслідування”, — випливає з листа , адресованого Меркель.

За словами Трампа, для вашингтонської адміністрації буде в подальшому все складніше пояснити громадянам США, чому “деякі країни не вносять свій внесок в колективну оборону НАТО в той час, як американські військовослужбовці продовжують жертвувати своїми життями за кордоном”, відзначає видання. За його даними, зміст листів, спрямованих іншим союзникам США, є схожим за своєю суттю.

Як повідомляв УНН, Порошенко зробив ще одну заяву щодо НАТО.