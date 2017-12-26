Трамп провел почти треть президентства в своих имениях - СМИ

Согласно отчету, во время первого года на должности Д.Трамп более 100 дней находился в своих имениях, из которых около 40 дней он провел на собственной площадке для гольфа в Бедминстерини, штат Нью-Джерси.

Еще около 40 дней он провел в своем имении Мар-а-Лаго, расположенном на побережье Флориды, отмечает издание. Туда же он прибыл в пятницу на рождественские праздники. Д.Трамп часто вспоминал Мар-а-Лаго как "Зимний Белый дом" в Twitter.

Он приобрел этот особняк в 1985 году за 10 млн долларов и вложил миллионы в его перестройку, а в 1995 году превратил его в частный клуб. Этот 126-комнатный особняк общей площадью 5800 квадратных метров выстоял уже четыре мощные урагана.

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Авторы статьи напомнили также, что в начале своей президентской кампании президент отметил, что в случае, если он будет избран, он "редко выходить из Белого дома, так как нужно сделать так много работы".

"Я не хотел бы быть президентом, который берет отпуска. Я не хотел бы быть президентом, у которого есть свободное время", - сказал он.

Как сообщал УНН, ожидается, что путешествия и поездки президента США Дональда Трампа за один год по стоимости превысят подобные расходы его предшественника Барака Обамы за 8 лет на должности.