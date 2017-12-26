Трамп провів майже третину президентства у своїх маєтках - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів майже третину часу від початку свого перебування на посаді в одному з власних маєтків. Про це повідомляє видання The Hill, посилаючись на огляд президентських подорожей, проведених за рік, передає УНН.
Відповідно до звіту, під час першого року на посаді, Д.Трамп понад 100 днів перебував у своїх маєтках, з яких близько 40 днів він провів на власному майданчику для гольфу в Бедмінстеріні, штат Нью-Джерсі.
Ще близько 40 днів він провів на своєму маєтку Мар-а-Лаго, розташованому на узбережжі Флориди, зазначає видання. Туди ж він прибув у п’ятницю на різдвяні свята. Д.Трамп часто згадував Мар-а-Лаго як “Зимовий Білий дім” у Twitter.
Він придбав цей особняк в 1985 році за 10 мільйонів доларів і вклав мільйони в його перебудову, а в 1995 році перетворив його в приватний клуб. Цей 126-кімнатний особняк загальною площею 5800 квадратних метрів вистояв уже чотири потужні урагани.
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Автори статті нагадали також, що на початку своєї президентської кампанії президент зазначив, що у разі, якщо він буде обраний, він “рідко виходитиме з Білого дому, тому що потрібно зробити так багато роботи”.
“Я не хотів би бути президентом, який бере відпустки. Я не хотів би бути президентом, що має вільний час”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, очікується, що подорожі та поїздки президента США Дональда Трампа за один рік за вартістю перевищать подібні витрати його попередника Барака Обами за 8 років на посаді.