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Трамп провів майже третину президентства у своїх маєтках - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8864 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів майже третину часу від початку свого перебування на посаді в одному з власних маєтків. Про це повідомляє видання The Hill, посилаючись на огляд президентських подорожей, проведених за рік, передає УНН.

Трамп провів майже третину президентства у своїх маєтках - ЗМІ

Відповідно до звіту, під час першого року на посаді, Д.Трамп понад 100 днів перебував у своїх маєтках, з яких близько 40 днів він провів на власному майданчику для гольфу в Бедмінстеріні, штат Нью-Джерсі.

Ще близько 40 днів він провів на своєму маєтку Мар-а-Лаго, розташованому на узбережжі Флориди, зазначає видання. Туди ж він прибув у п’ятницю на різдвяні свята. Д.Трамп часто згадував Мар-а-Лаго як “Зимовий Білий дім” у Twitter.

Він придбав цей особняк в 1985 році за 10 мільйонів доларів і вклав мільйони в його перебудову, а в 1995 році перетворив його в приватний клуб. Цей 126-кімнатний особняк загальною площею 5800 квадратних метрів вистояв уже чотири потужні урагани.

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Автори статті нагадали також, що на початку своєї президентської кампанії президент зазначив, що у разі, якщо він буде обраний, він “рідко виходитиме з Білого дому, тому що потрібно зробити так багато роботи”.

“Я не хотів би бути президентом, який бере відпустки. Я не хотів би бути президентом, що має вільний час”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, очікується, що подорожі та поїздки президента США Дональда Трампа за один рік за вартістю перевищать подібні витрати його попередника Барака Обами за 8 років на посаді.

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