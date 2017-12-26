Трамп провів майже третину президентства у своїх маєтках - ЗМІ

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів майже третину часу від початку свого перебування на посаді в одному з власних маєтків. Про це повідомляє видання The Hill, посилаючись на огляд президентських подорожей, проведених за рік, передає УНН.