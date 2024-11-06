Трамп проведет ночь выборов вместе с Илоном Маском - NYT
Киев • УНН
Илон Маск планирует присоединиться к Дональду Трампу на закрытых мероприятиях в Мар-а-Лаго для наблюдения за результатами выборов. Ранее Маск пожертвовал около $75 млн в поддержку предвыборной кампании Трампа.
Илон Маск планирует провести избирательный вечер вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
По информации лиц, знакомых с расписанием Маска, он планирует присутствовать на нескольких вечерних мероприятиях в Мар-а-Лаго, в Палм-Бич, штат Флорида и будет частью небольшой группы, которая вместе с Трампом будет наблюдать за результатами выборов.
Трамп организует несколько мероприятий разного уровня доступности, включая ужин для ограниченного количества доноров в Мар-а-Лаго и еще меньший прием для тех, кто будет находиться с ним весь вечер.
Позже Трамп выступит перед более широкой аудиторией, в том числе и перед другими донорами, в конференц-центре Палм-Бич. Команды Трампа и Маска пока не предоставили комментариев.
Напомним
Ранее, Financial Times сообщало, что Илон Маск выделил почти $75 млн на поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа.