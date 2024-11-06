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Трамп проведет ночь выборов вместе с Илоном Маском - NYT

Трамп проведет ночь выборов вместе с Илоном Маском - NYT

Киев  •  УНН

23:22 • 91 просмотра

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Илон Маск планирует присоединиться к Дональду Трампу на закрытых мероприятиях в Мар-а-Лаго для наблюдения за результатами выборов. Ранее Маск пожертвовал около $75 млн в поддержку предвыборной кампании Трампа.

Илон Маск планирует провести избирательный вечер вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

По информации лиц, знакомых с расписанием Маска, он планирует присутствовать на нескольких вечерних мероприятиях в Мар-а-Лаго, в Палм-Бич, штат Флорида и будет частью небольшой группы, которая вместе с Трампом будет наблюдать за результатами выборов.

Трамп организует несколько мероприятий разного уровня доступности, включая ужин для ограниченного количества доноров в Мар-а-Лаго и еще меньший прием для тех, кто будет находиться с ним весь вечер.

Позже Трамп выступит перед более широкой аудиторией, в том числе и перед другими донорами, в конференц-центре Палм-Бич. Команды Трампа и Маска пока не предоставили комментариев.

Напомним 

Ранее, Financial Times сообщало, что Илон Маск выделил почти $75 млн на поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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