Трамп проведет ночь выборов вместе с Илоном Маском - NYT

Илон Маск планирует провести избирательный вечер вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

По информации лиц, знакомых с расписанием Маска, он планирует присутствовать на нескольких вечерних мероприятиях в Мар-а-Лаго, в Палм-Бич, штат Флорида и будет частью небольшой группы, которая вместе с Трампом будет наблюдать за результатами выборов.

Трамп организует несколько мероприятий разного уровня доступности, включая ужин для ограниченного количества доноров в Мар-а-Лаго и еще меньший прием для тех, кто будет находиться с ним весь вечер.

Позже Трамп выступит перед более широкой аудиторией, в том числе и перед другими донорами, в конференц-центре Палм-Бич. Команды Трампа и Маска пока не предоставили комментариев.

Напомним

Ранее, Financial Times сообщало, что Илон Маск выделил почти $75 млн на поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа.