Трамп прокомментировал выдвижение Клобушар на президентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, в воскресенье объявившая о вступлении в гонку за президентское кресло в 2020 году, в конце своего выступления в родном штате во время снегопада была похожа на снеговика, передает УНН.
“И снова это произошло. Эми Клобушар объявила о том, что она вступает в гонку за президентское кресло, с гордостью говоря о борьбе с глобальным потеплением, при этом выступая в буквальном смысле во время снежной бури и на морозе. Время подобрано неудачно. К концу своей речи она выглядела как снеговик!”, — написал он в своем Twitter.
Клобушар объявила в воскресенье о решении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году. В 2006 году она стала первой женщиной, избранной в верхнюю палату Конгресса США от Миннесоты, и вступила в должность в начале января 2007 года. В 2012 году она со значительным перевесом (65% против 35% голосов) победила республиканца Курта Биллса и была переизбрана в Сенат на второй срок.
Напоминаем, сенатор-демократка от штата Миннесота Эми Клобушар объявила в воскресенье о решении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.