Трамп прокоментував висунення Клобушар на президентські вибори

“І знову це сталося. Емі Клобушар оголосила про те, що вона вступає в гонку за президентське крісло, з гордістю говорячи про боротьбу з глобальним потеплінням, при цьому виступаючи в буквальному сенсі під час снігової бурі і на морозі. Час підібрано невдало. До кінця своєї промови вона виглядала як сніговик!”, — написав він у своєму Twitter.

Клобушар оголосила в неділю про рішення брати участь в президентських виборах в США в 2020 році. У 2006 році вона стала першою жінкою, обраною у верхню палату Конгресу США від Міннесоти, і вступила на посаду на початку січня 2007 року. У 2012 році вона із значною перевагою (65% проти 35% голосів) перемогла республіканця Курта Біллса і була переобрана до Сенату на другий термін.

Well, it happened again. Amy Klobuchar announced that she is running for President, talking proudly of fighting global warming while standing in a virtual blizzard of snow, ice and freezing temperatures. Bad timing. By the end of her speech she looked like a Snowman(woman)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 лютого 2019 р.

