Трамп продлил санкции против КНДР еще на год
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.
Санкции продолжили в связи с тем, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространение ядерного оружия на Корейском полуострове, представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.
Впервые санкции были введены в 2008 году, после чего ежегодно продолжались. Они в первую очередь предусматривают экономические ограничения вроде блокировки счетов и операций из страны.
Напомним, США ввели санкции против российской компании за связи с КНДР.