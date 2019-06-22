Трамп продовжив санкції проти КНДР ще на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції відносно Північної Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Білого дому.
Санкції продовжили у зв'язку з тим, що дії і політика уряду КНДР, а також можливе розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові, являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів.
Вперше санкції були введені в 2008 році, після чого щорічно продовжувалися. Вони в першу чергу передбачають економічні обмеження на кшталт блокування рахунків та операцій з країни.
Нагадаємо, США ввели санкції проти російської компанії за зв’язки з КНДР.