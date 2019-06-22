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Трамп продовжив санкції проти КНДР ще на рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції відносно Північної Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Білого дому.

Трамп продовжив санкції проти КНДР ще на рік

Санкції продовжили у зв'язку з тим, що дії і політика уряду КНДР, а також можливе розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові, являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів.

Вперше санкції були введені в 2008 році, після чого щорічно продовжувалися. Вони в першу чергу передбачають економічні обмеження на кшталт блокування рахунків та операцій з країни.

Нагадаємо, США ввели санкції проти російської компанії за зв’язки з КНДР.

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