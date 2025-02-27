Трамп продлил на год действие санкций против россии
Киев • УНН
Дональд Трамп подписал документ о продлении санкций США против России на год из-за вторжения в Украину. Ограничительные меры, введенные в 2014-2022 годах, будут действовать после 6 марта 2025 года.
Президент США Дональд Трамп подписал документ о применении процедуры продления на следующий год санкций США против россии из-за вторжения рф в Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Федеральном реестре США, передает УНН.
Детали
"В соответствии с разделом 202(d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения, объявленного исполнительным приказом 13660", - говорится в документе.
Указывается, что имеются в виду санкции, введенные США против России предыдущими администрациями в указах от 2014, 2018 и 2022 годов, которые касаются оккупации Крыма, а также других территорий Украины.
"Эти ограничительные меры "должны продолжать действовать и после 6 марта 2025 года", - отмечается в документе.
Напомним
ЕС принял 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против рф.