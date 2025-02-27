Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
Київ • УНН
Дональд Трамп підписав документ про продовження санкцій США проти росії на рік через вторгнення в Україну. Обмежувальні заходи, введені у 2014-2022 роках, діятимуть після 6 березня 2025 року.
Президент США Дональд Трамп підписав документ про застосування процедури продовження на наступний рік санкцій США проти росії через вторгнення рф в Україну. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Федеральному реєстрі США, передає УНН.
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"Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на один рік дію надзвичайного стану, оголошеного виконавчим наказом 13660", - йдеться в документі.
Вказується, що маються на увазі санкції, введені США проти росії попередніми адміністраціями в указах від 2014, 2018 і 2022 років, які стосуються окупації Криму, а також інших територій України.
"Ці обмежувальні заходи "повинні продовжувати діяти і після 6 березня 2025 року", - зазначається в документі.
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