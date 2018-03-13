Трамп об отравлении Скрипаля: кажется, это была Россия
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что скорее всего в отравлении екс-сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля виновата Россия. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
"Кажется, это была Россия, учитывая все собранные доказательства. Кажется, они (британцы – ред.) считают, что это была Россия, и я, безусловно, приму такой вывод, как факт", - заявил Трамп.
Трамп также добавил, что поговорит с премьер-министром Великобритании Терезой Мей об этом деле.
"Мы сегодня поговорим с Терезой Мей. Как только мы получим факты, если мы будем с ними согласны, мы осудим Россию или кого бы то ни было", - сказал Трамп.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.