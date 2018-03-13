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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 44475 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 57333 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60808 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102902 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Трамп об отравлении Скрипаля: кажется, это была Россия

Трамп об отравлении Скрипаля: кажется, это была Россия

Киев  •  УНН

 • 8741 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что скорее всего в отравлении екс-сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля виновата Россия. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

"Кажется, это была Россия, учитывая все собранные доказательства. Кажется, они (британцы – ред.) считают, что это была Россия, и я, безусловно, приму такой вывод, как факт", - заявил Трамп.

Трамп также добавил, что поговорит с премьер-министром Великобритании Терезой Мей об этом деле.

"Мы сегодня поговорим с Терезой Мей. Как только мы получим факты, если мы будем с ними согласны, мы осудим Россию или кого бы то ни было", - сказал Трамп.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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