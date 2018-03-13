Трамп про отруєння Скрипаля: здається, це була Росія
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що, швидше за все, в отруєнні екс-співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля винна Росія. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
"Здається, це була Росія, враховуючи всі зібрані докази. Здається, вони (британці - ред.) вважають, що це була Росія, і я, безумовно, прийму такий висновок, як факт", - заявив Трамп.
Трамп також додав, що поговорить з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей про цю справу.
"Ми сьогодні поговоримо з Терезою Мей. Як тільки ми отримаємо факти, якщо ми будемо з ними згодні, ми засудимо Росію або кого б то не було", - сказав Трамп.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.