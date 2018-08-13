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Трамп предполагает заговор против него со стороны Министерства юстиции и ФБР

Киев • УНН

 • 8246 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп поддержал версию конгрессмена-республиканца Даррела Иссы о том, что Минюст и ФБР имели программу, как не допустить его победы на президентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter американского президента.

Трамп предполагает заговор против него со стороны Министерства юстиции и ФБР

“Похоже, Министерство юстиции и ФБР имели программу, чтобы не дать Дональду Трампу стать президентом”, — отметил глава Белого дома, приведя в качестве цитаты заявление конгрессмена Иссы в эфире программы “Фокс и друзья” на телеканале “Fox News”.

“Если бы это случилось с другой стороны, то все причастные оказались бы в тюрьме”, — подчеркнул Трамп, обвинив СМИ в сокрытии “крупнейшей истории современности”. Перед этим он также цитировал заявления, озвученные на телеканале “Fox News”, который в основном поддерживает все шаги Трампа.

Как сообщал УНН, адвокат Трампа рассказал о возможном завершении расследования о заговоре до 1 сентября.

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