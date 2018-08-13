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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Трамп припускає змову проти нього з боку Міністерства юстиції і ФБР

Київ • УНН

 • 8246 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп підтримав версію конгресмена-республіканця Даррела Ісси про те, що Мін’юст і ФБР мали програму, як не допустити його перемоги на президентських виборах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter американського президента.

Трамп припускає змову проти нього з боку Міністерства юстиції і ФБР

“Схоже, Міністерство юстиції та ФБР мали програму, щоб не дати Дональду Трампу стати президентом”, — зазначив глава Білого дому, навівши у якості цитати заяву конгресмена Ісси в ефірі програми “Фокс та друзі” на телеканалі “Fox News”.

“Якщо б це сталося з іншої сторони, то всі причетні опинились би у в’язниці”, — підкреслив Трамп, звинувативши ЗМІ у приховуванні “найбільшої історії сучасності”. Перед цим він також цитував заяви, озвучені на телеканалі “Fox News”, який переважно підтримує всі кроки Трампа.

Як повідомляв УНН, адвокат Трампа розповів про можливе завершення розслідування про змову до 1 вересня.

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