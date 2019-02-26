Трамп прибыл в Ханой на второй исторический саммит с Ким Чен Ыном
Киев • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник прибыл во Вьетнам, где должен состояться второй саммит американского лидера с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Об этом сообщает издание Yonhap, передаёт УНН.
Президент США приземлился в международном аэропорту Вьетнама Нойбай, откуда, как ожидается, он должен отправиться в отель JW Marriott.
Напомним, ранее во вторник лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Ханой, где у него состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщал УНН, во вьетнамском Ханое 27-28 февраля состоится второй саммит председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. По информации СМИ, США и КНДР могут договориться в Ханое о завершении Корейской войны.