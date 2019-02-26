Трамп прибув у Ханой на другий історичний саміт з Кім Чен Ином
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп у вівторок прибув до В'єтнаму, де має відбутися другий саміт американського лідера з північнокорейським колегою Кім Чен Ином. Про це повідомляє видання Yonhap, передає УНН.
Президент США приземлився в міжнародному аеропорту В'єтнаму Нойбай, звідки, як очікується, він повинен відправитися в готель JW Marriott.
Нагадаємо, раніше у вівторок лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Ханоя, де у нього відбудеться зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Як повідомляв УНН, у в'єтнамському Ханої 27-28 лютого відбудеться другий саміт голови Держради КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. За інформацією ЗМІ, США і КНДР можуть домовитися в Ханої про завершення Корейської війни.