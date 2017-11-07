Трамп прибыл в Южную Корею
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею на переговоры по КНДР, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
Сообщается, что один из центральных вопросов повестки дня - ядерные амбиции Северной Кореи. Также ключевым в ходе переговоров будет вопрос торговли.
Отмечается, что Трамп встретится с президентом Мун Дже Ыном, американскими военными и местными политиками.
Как сообщал УНН, США, Южная Корея и Австралия начали в понедельник совместные военно-морские учения у берегов Республика Корея.