Трамп прибыл в Южную Корею

Сообщается, что один из центральных вопросов повестки дня - ядерные амбиции Северной Кореи. Также ключевым в ходе переговоров будет вопрос торговли.

Отмечается, что Трамп встретится с президентом Мун Дже Ыном, американскими военными и местными политиками.

Как сообщал УНН, США, Южная Корея и Австралия начали в понедельник совместные военно-морские учения у берегов Республика Корея.