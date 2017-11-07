Трамп прибув до Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп прибув до Південної Кореї на переговори щодо КНДР, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Повідомляється, що одне із центральних питань порядку денного - ядерні амбіції Північної Кореї. Також ключовим під час переговорів буде питання торгівлі.
Зазначається, що Трамп зустрінеться з президентом Мун Дже Ином, американськими військовими та місцевими політиками.
Як повідомляв УНН, США, Південна Корея і Австралія розпочали в понеділок спільні військово-морські навчання біля берегів Республіка Корея.