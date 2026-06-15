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Трамп прибыл на саммит G7 во Францию

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Президент США Дональд Трамп прибыл во Францию на саммит G7. Он встретится с Эммануэлем Макроном и примет участие в рабочем ужине лидеров.

Трамп прибыл на саммит G7 во Францию

Президент США Дональд Трамп прибыл в Эвиан-ле-Бен, Франция, на саммит G-7, передает УНН со ссылкой на AP.

Трамп прибыл в Эвиан-ле-Бен, Франция, на саммит G-7 

— отмечается в сообщении.

Детали

Президент США встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем Трамп и Макрон присоединятся к другим лидерам G7 на рабочем ужине.

Среди тех, кто встречал Трампа в аэропорту Женевы, были посол Каллиста Гингрич, посланник США в Швейцарии, и ее муж, бывший спикер Палаты представителей от Республиканской партии Ньют Гингрич.

Макрон на G7 будет убеждать Трампа продолжить поддержку Украины и давить на россию — СМИ15.06.26, 17:08 • 1076 просмотров

Антонина Туманова

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