Трамп прибыл на саммит G7 во Францию
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп прибыл во Францию на саммит G7. Он встретится с Эммануэлем Макроном и примет участие в рабочем ужине лидеров.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Эвиан-ле-Бен, Франция, на саммит G-7, передает УНН со ссылкой на AP.
Трамп прибыл в Эвиан-ле-Бен, Франция, на саммит G-7
Детали
Президент США встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем Трамп и Макрон присоединятся к другим лидерам G7 на рабочем ужине.
Среди тех, кто встречал Трампа в аэропорту Женевы, были посол Каллиста Гингрич, посланник США в Швейцарии, и ее муж, бывший спикер Палаты представителей от Республиканской партии Ньют Гингрич.
Макрон на G7 будет убеждать Трампа продолжить поддержку Украины и давить на россию — СМИ15.06.26, 17:08 • 1076 просмотров