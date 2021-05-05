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Трамп возвращается в соцсети через свою онлайн-платформу

Трамп возвращается в соцсети через свою онлайн-платформу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп, который был заблокирован в масштабных социальных сетях, запустил во вторник онлайн-платформу для публикации обращений к своим сторонникам. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает УНН.

Детали

По его информации, ресурс под названием From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Трампа") размещен на сайте комитета политических действий Save America ("Спасти Америку"). Он был создан экс-президентом после всеобщих выборов, прошедших в США в ноябре прошлого года.

Один из источников, входящих в окружение Трампа, сообщил Fox News, что на онлайн-платформе сможет публиковать сообщения только сам республиканец, а его последователи получат возможность делиться ими в социальных сетях. "Эта система позволит Трампу обращаться к своим последователям", - отметил источник телеканала, отметив, что речь идет о "одностороннее общение".

Напомним

21 марта представитель Трампа Джейсон Миллер сообщил в эфире Fox News, что бывший президент вернется в социальные сети через два или три месяца и будет публиковать сообщения на своей платформе. 22 марта бывший глава Белого дома подтвердил это намерение.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, бывшего в то время главой американской администрации, попытались препятствовать принятию в Конгрессе США итогов минувшие 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с тем, что произошло демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса его оправдал.

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