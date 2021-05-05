Трамп повертається до соцмереж через свою онлайн-платформу

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Київ • УНН

 • 16201 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп, заблокований в масштабних соціальних мережах, запустив у вівторок онлайн-платформу для публікації звернень до своїх прихильників. Про це повідомив телеканал Fox News, передає УНН.

Деталі

За його інформацією, ресурс під назвою From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”) розміщений на сайті комітету політичних дій Save America (“Врятувати Америку”). Він був створений експрезидентом після загальних виборів, що пройшли в США в листопаді минулого року.

Одне з джерел, що входять в оточення Трампа, повідомило Fox News, що на онлайн-платформі зможе публікувати повідомлення виключно сам республіканець, а його послідовники отримають можливість ділитися ними в соціальних мережах. “Ця система дозволить Трампу звертатися до своїх послідовників”, — зазначило джерело телеканалу, зазначивши, що мова йде про “однобічне спілкування”.

Нагадаємо

21 березня представник Трампа Джейсон Міллер повідомив в ефірі Fox News, що колишній президент повернеться в соціальні мережі через два або три місяці і буде публікувати повідомлення на власній платформі. 22 березня колишній глава Білого дому підтвердив цей намір.

В останні тижні перебування на посаді президента США Трамп був позбавлений можливості писати в Twitter, Facebook і Instagram. Це відбулося незабаром після того, як 6 січня прихильники республіканця, що був у той час главою американської адміністрації, спробували перешкодити затвердженню в Конгресі США підсумків минулих 3 листопада минулого року президентських виборів. Перемогу на них здобув демократ Джо Байден.

У зв’язку з тим, що сталося демократи ініціювали процедуру імпічменту Трампа. Сенат Конгресу його виправдав.

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