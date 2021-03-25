Дональд Трамп веде переговори стосовно власної соцмережі

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Одним з головних претендентів є платформа для соцмереж FreeSpace. За словами обізнаного співрозмовника, Трамп ще не прийняв остаточного рішення з приводу соціальної мережі.

Старший радник Трампа Джейсон Міллер заявляв Fox News, що колишній президент США планує через два-три тижні створити власну соцмережу, щоб через неї відновити спілкування з співгромадянами. За його словами, соціальна платформа Трампа буде “дуже масштбана” і приверне “десятки мільйонів” користувачів.

Що передувало

Раніше Трамп використовував Twitter як основний майданчик для висловлення своєї думки, на його аккаунт було підписано майже 89 млн користувачів. У січні соцмережа вирішила назавжди заблокувати аккаунт Трампа в зв’язку з заворушеннями в Вашингтоні 6 січня, які влаштували прихильники Трампа.

У цей день конгрес США повинен був затвердити результати минулих 3 листопада президентських виборів, на яких Трамп програв демократу Джо Байдену. Прихильники Трампа прорвали поліцейське оточення і штурмували будівлю. Витіснити їх з Капітолію вдалося лише через кілька годин. В ході зіткнень силовиків і протестуючих загинули п’ятеро людей.

Сам експрезидент називав рішення соцмереж цензурою і обмеженням свободи слова.