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Дональд Трамп ведет переговоры по собственной соцсети

Дональд Трамп ведет переговоры по собственной соцсети

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с разработчиками мобильных приложений для создания собственной социальной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Одним из главных претендентов является платформа для соцсетей FreeSpace. По словам осведомленного собеседника, Трамп еще не принял окончательного решения по поводу социальной сети.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер заявлял Fox News, что бывший президент США планирует через две-три недели создать собственную соцсеть, чтобы через нее возобновить общение с согражданами. По его словам, социальная платформа Трампа будет “очень масштбана” и привлечет “десятки миллионов” пользователей.

Что предшествовало

Ранее Трамп использовал Twitter как основную площадку для высказывания своего мнения, на его аккаунт был подписан почти 89 млн пользователей. В январе соцсетьрешила навсегда заблокировать аккаунт Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января, которые устроили сторонники Трампа.

В этот день конгресс США должен был утвердить результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых Трамп проиграл демократу Джо Байдена. Сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и штурмовали здание. Вытеснить их с Капитолия удалось лишь через несколько часов. В ходе столкновений силовиков и протестующих погибли пять человек.

Сам експрезидент называл решение соцсетей цензурой и ограничением свободы слова.

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