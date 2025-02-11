Трамп подписал указ о возвращении США к использованию пластиковых трубочек

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который прекращает попытки правительства США заменить пластиковые соломинки бумажными, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Указ, который вступает в силу немедленно, отменяет меру, подписанную бывшим президентом США Джо Байденом, который назвал загрязнение пластиком «кризисом».

На прошлой неделе Трамп, который продавал фирменные пластиковые трубочки во время своей предвыборной кампании 2020 года, заявил, что бумажные трубочки «не работают» и «отвратительно» растворяются во рту потребителей.

В 2024 году Байден приказал постепенно прекратить закупку правительством США пластиковых трубочек, а также пластиковых столовых приборов и упаковки.

Директива Трампа приказывает государственным учреждениям прекратить закупку бумажных соломинок и призывает к стратегии по их ликвидации по всей стране.

«Мы возвращаемся к пластиковым трубочкам», - заявил Трамп журналистам в Белом доме в понедельник.

«Эти штуки не работают, у меня они были много раз, а иногда они ломаются, взрываются. Если что-то горячее, они не живут долго, например несколько минут, иногда несколько секунд. Это нелепая ситуация», - сказал Трамп.

Дополнение

В рамках более масштабных усилий по борьбе с загрязнением пластиком администрация Байдена в прошлом году объявила, что постепенно откажется от одноразового пластика в упаковке пищевых продуктов.

Трамп был давним критиком бумажных трубочек.

Во время его кампании по переизбранию на пост президента в 2020 году, которую он в итоге проиграл, продавались фирменные пластиковые соломинки «Трамп» - по 15 долларов за пачку из 10 штук - как замену тому, что он называл «либеральными» бумажными трубочками.

В общем кампания сообщила почти 500 000 долларов от продажи соломинок только за первые несколько недель.

По некоторым статистическим данным, количество одноразовых трубочек для питья, используемых в США, составляет 500 миллионов в день, хотя эта цифра горячо оспаривается, и истинное количество может быть примерно вдвое меньше.

Ряд городов и штатов США, включая Сиэтл, Вашингтон, Калифорнию, Орегон и Нью-Джерси, приняли правила, ограничивающие использование пластиковых соломинок или требующие, чтобы компании предоставляли их только после того, как об этом попросят клиенты.

Статистика Программы ООН по окружающей среде показывает, что ежегодно производится 460 миллионов метрических тонн пластика, что приводит к отходам в океане и появлению микропластика, который может повлиять на здоровье человека.

Некоторые исследования показали, что бумажные трубочки, однако, содержат значительное количество «вечных химикатов», таких как полифторалкильные вещества или PFAS.

PFAS может оставаться в окружающей среде десятилетиями, загрязнять воду и вызывать различные проблемы со здоровьем.