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Трамп підписав указ про повернення США до використання пластикових соломинок

Трамп підписав указ про повернення США до використання пластикових соломинок

Київ • УНН

 • 32210 перегляди

Дональд Трамп підписав указ про повернення пластикових трубочок у держустанови США. Раніше Байден наказав відмовитися від пластику через екологічну кризу.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який припиняє спроби уряду США замінити пластикові соломинки паперовими, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Указ, який набирає чинності негайно, скасовує захід, підписаний колишнім президентом США Джо Байденом, який назвав забруднення пластиком "кризою".

Минулого тижня Трамп, який продавав фірмові пластикові трубочки під час своєї передвиборчої кампанії 2020 року, заявив, що паперові трубочки "не працюють" і "огидно" розчиняються у роті споживачів.

У 2024 році Байден наказав поступово припинити закупівлю урядом США пластикових трубочок, а також пластикових столових приладів та упаковки.

Директива Трампа наказує державним установам припинити закупівлю паперових соломинок та закликає до стратегії щодо їх ліквідації по всій країні.

"Ми повертаємося до пластикових трубочок", - заявив Трамп журналістам у Білому домі в понеділок.

"Ці штуки не працюють, у мене вони були багато разів, а іноді вони ламаються, вибухають. Якщо щось гаряче, вони не живуть довго, наприклад кілька хвилин, іноді кілька секунд. Це безглузда ситуація", - сказав Трамп.

Доповнення

У межах більш масштабних зусиль щодо боротьби із забрудненням пластиком адміністрація Байдена минулого року оголосила, що поступово відмовиться від одноразового пластику в упаковці харчових продуктів.

Трамп був давнім критиком паперових трубочок.

Під час його кампанії з переобрання на посаду президента у 2020 році, яку він зрештою програв, продавалися фірмові пластикові соломинки "Трамп" - по 15 доларів за пачку з 10 штук - як заміну тому, що він називав "ліберальними" паперовими трубочками.

Загалом кампанія повідомила майже 500 000 доларів від продажу соломинок лише за перші кілька тижнів.

За деякими статистичними даними, кількість одноразових трубочок для пиття, що використовуються в США, становить 500 мільйонів на день, хоча ця цифра гаряче заперечується, і справжня кількість може бути приблизно вдвічі меншою.

Низка міст і штатів США, включаючи Сіетл, Вашингтон, Каліфорнію, Орегон та Нью-Джерсі, ухвалили правила, що обмежують використання пластикових соломинок або вимагають, щоб компанії надавали їх лише після того, як про це попросять клієнти.

Статистика Програми ООН з навколишнього середовища показує, що щорічно виробляється 460 мільйонів метричних тонн пластику, що призводить до відходів в океані та появи мікропластику, який може вплинути на здоров'я людини.

Деякі дослідження показали, що паперові трубочки, однак, містять значну кількість "вічних хімікатів", таких як поліфторалкільні речовини або PFAS.

PFAS може залишатися в довкіллі десятиліттями, забруднювати воду та викликати різні проблеми зі здоров'ям.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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