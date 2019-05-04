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Трамп начал выражать сомнение хорошо продумал Гуайдо план прихода к власти в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 9056 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп начал ставить под сомнение надежность имеющейся у Вашингтона разведывательной информации о Венесуэле и ее руководстве в свете событий в республике. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN, передает УНН.

По словам его источников, американский лидер в беседах с помощниками “призывает к осторожности” в том, что касается Венесуэлы. Он также “выражает недовольство” тем, что некоторые его советники открыто говорят о возможности американской военной интервенции в страну. С такими заявлениями выступали госсекретарь Майкл Помпео и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Как отмечается в материале, американский лидер “задает вопросы о надежности разведывательной информации США, которая свидетельствовала в пользу того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро были готовы перейти на другую сторону”. По сведениям телеканала, отношение Трампа “стало более скептическим” в свете того, что военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции. Ее лидер Хуан Гуайдо и американские чиновники ожидали, что это произойдет.

По словам источников телеканала, “на этой неделе Трамп на встречах с помощниками настойчиво расспрашивал их о том, в какой степени надежна информация, поступающая от Гуайдо и из Венесуэлы, а также верно ли ее интерпретируют”. Он также выражал обеспокоенность относительно того, хорошо ли продумал Гуайдо план прихода к власти в стране.

По данным телеканала, в среду в Белом доме состоялись межведомственные консультации на уровне министров. На них обсуждались “дальнейшие шаги в отношении Венесуэлы”. Консультации продолжались не более 15 минут, в них участвовал Болтон, однако Трамп не присутствовал.

Напоминаем, СМИ узнали, что США потеряли шанс настроить армию Венесуэлы против Мадуро.

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