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Трамп почав висловлювати сумнів чи добре продумав Гуайдо план приходу до влади у Венесуелі

Трамп почав висловлювати сумнів чи добре продумав Гуайдо план приходу до влади у Венесуелі

Київ • УНН

 • 9056 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп почав ставити під сумнів надійність наявної у Вашингтона розвідувальної інформації про Венесуелу та її керівництво в світлі подій у республіці. Про це повідомив в п’ятницю телеканал CNN, передає УНН.

За словами його джерел, американський лідер в бесідах з помічниками “закликає до обережності” в тому, що стосується Венесуели. Він також “висловлює невдоволення” тим, що деякі його радники відкрито говорять про можливість американської військової інтервенції в країну. З такими заявами виступали держсекретар Майкл Помпео і помічник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

Як зазначається в матеріалі, американський лідер “задає питання про надійність розвідувальної інформації США, яка свідчила на користь того, що високопоставлені особи з найближчого оточення (президента Венесуели Ніколаса) Мадуро були готові перейти на іншу сторону”. За відомостями телеканалу, ставлення Трампа “стало більш скептичним” в світлі того, що військові в Боліваріанській республіці не перейшли на бік опозиції. Її лідер Хуан Гуайдо і американські чиновники очікували, що це відбудеться.

За словами джерел телеканалу, “на цьому тижні Трамп на зустрічах з помічниками наполегливо розпитував їх про те, якою мірою надійна інформація, що надходить від Гуайдо і з Венесуели, а також чи правильно її інтерпретують”. Він також висловлював стурбованість щодо того, чи добре продумав Гуайдо план приходу до влади в країні.

За даними телеканалу, в середу в Білому домі відбулися міжвідомчі консультації на рівні міністрів. На них обговорювалися “подальші кроки щодо Венесуели”. Консультації тривали не більше 15 хвилин, в них брав участь Болтон, однак Трамп не був присутній.

Нагадуємо, ЗМІ дізналися, що США втратили шанс налаштувати армію Венесуели проти Мадуро.

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