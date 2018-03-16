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Трамп подписал закон об активизации официальных контактов США и Тайваня

Трамп подписал закон об активизации официальных контактов США и Тайваня

Киев  •  УНН

 • 11928 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп 16 марта подписал ранее принятый Конгрессом закон, который позволяет восстановить официальные контакты между американскими властями и администрацией Тайваня. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Согласно тексту документа, официальным лицам США “всех уровней” теперь разрешается совершать поездки на Тайвань для встречи со своими коллегами, которых, в свою очередь, также будут охотно принимать Вашингтоне “на взаимных условиях”. Новые правила, в частности, касаются Госдепартамента, Министерства обороны и других ведомств.

Начиная с 1979 года, контакты между Вашингтоном и Тайбэем осуществлялись только на неофициальной основе.

Ранее сенат США одобрил законопроект, который призван укрепить связи Вашингтона и Тайбэя, упростить процедуру реализации контактов между официальными лицами США и администрацией Тайваня. Согласно принятому документу, американские чиновники могут беспрепятственно посещать остров и проводить встречи с представителями тайваньской администрации. Документ также предусматривает, что представители администрации Тайваня могут совершать поездки в США и встречаться с американскими официальными лицами.

Напомним, официальные власти КНР после одобрения США законопроекта об укреплении связей Вашингтона и Тайбэя (столица Республики Китай на острове Тайвань) публично предупредили тайваньскую сторону о “неприятностях”, если они и дальше будут полагаться на иностранную поддержку. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что этот закон “серьезно нарушает принцип одного Китая и трех китайско-американских консенсусов”.

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