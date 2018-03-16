Трамп підписав закон про активізацію офіційних контактів США і Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп 16 березня підписав раніше прийнятий Конгресом закон, який дозволяє відновити офіційні контакти між американською владою та адміністрацією Тайваню. Про це повідомила прес-служба Білого дому, передає УНН.
Згідно з текстом документа, офіційним особам США “всіх рівнів” тепер дозволяється здійснювати поїздки до Тайваню для зустрічі зі своїми колегами, яких, в свою чергу, також будуть охоче приймати в Вашингтоні “на взаємних умовах”. Нові правила, зокрема, стосуються Держдепартаменту, міністерства оборони та інших відомств.
Починаючи з 1979 року, контакти між Вашингтоном і Тайбеєм здійснювалися тільки на неофіційній основі.
Раніше сенат США схвалив законопроект, який покликаний зміцнити зв’язки Вашингтона і Тайбея, спростити процедуру реалізації контактів між офіційними особами США та адміністрацією Тайваню. Згідно з прийнятим документом, американські чиновники можуть безперешкодно відвідувати острів і проводити зустрічі з представниками тайванської адміністрації. Документ також передбачає, що представники адміністрації Тайваню можуть робити поїздки у США і зустрічатися з американськими офіційними особами.
Нагадаємо, офіційна влада Китайської Народної Республіки після схвалення США законопроекту про зміцнення зв’язків Вашингтона і Тайбея (столиця Республіки Китай на острові Тайвань) публічно попередили тайванську сторону про “неприємності”, якщо вони і далі будуть покладатися на іноземну підтримку. Офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн заявив, що цей закон “серйозно порушує принцип одного Китаю і трьох китайсько-американських консенсусів”.