Трамп ожидает соглашения с Ираном уже через день-два - Axios

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает достижения мирного соглашения с Ираном уже в ближайшие дни. По его словам, новый раунд переговоров между сторонами может состояться уже в эти выходные. Об этом пишет Axios, передает УНН.

Детали

В коротком телефонном интервью изданию Трамп выразил уверенность в скором завершении переговорного процесса.

Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Думаю, встреча, вероятно, состоится на выходных. Думаю, мы достигнем соглашения в течение следующего дня или двух - цитирует его Axios.

В то же время издание отмечает, что, несмотря на ощутимый прогресс, между сторонами остаются разногласия по ряду ключевых вопросов. По информации источников, США и Иран приблизились к согласованию трехстраничного мирного плана, однако окончательных договоренностей пока нет.

Среди главных противоречий – требование Вашингтона относительно гарантий отказа Ирана от создания ядерного оружия и передача запасов обогащенного урана.

В комментарии Bloomberg Трамп также заявил, что большинство основных пунктов будущего соглашения уже согласованы.

Большинство главных пунктов уже финализированы. Все пойдет довольно быстро - сказал президент США.

По данным Axios, потенциальная новая встреча может пройти в Исламабаде, где уже проходил предыдущий раунд переговоров между американской и иранской сторонами.

Иран "никогда больше не закроет Ормузский пролив" - Трамп