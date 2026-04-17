Трамп ожидает соглашения с Ираном уже через день-два - Axios
Киев • УНН
Президент США ожидает встречи в эти выходные и быстрого финализирования договоренностей. Стороны согласовывают вопросы ядерного оружия и запасов урана в Пакистане.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает достижения мирного соглашения с Ираном уже в ближайшие дни. По его словам, новый раунд переговоров между сторонами может состояться уже в эти выходные. Об этом пишет Axios, передает УНН.
Детали
В коротком телефонном интервью изданию Трамп выразил уверенность в скором завершении переговорного процесса.
Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Думаю, встреча, вероятно, состоится на выходных. Думаю, мы достигнем соглашения в течение следующего дня или двух
В то же время издание отмечает, что, несмотря на ощутимый прогресс, между сторонами остаются разногласия по ряду ключевых вопросов. По информации источников, США и Иран приблизились к согласованию трехстраничного мирного плана, однако окончательных договоренностей пока нет.
Среди главных противоречий – требование Вашингтона относительно гарантий отказа Ирана от создания ядерного оружия и передача запасов обогащенного урана.
В комментарии Bloomberg Трамп также заявил, что большинство основных пунктов будущего соглашения уже согласованы.
Большинство главных пунктов уже финализированы. Все пойдет довольно быстро
По данным Axios, потенциальная новая встреча может пройти в Исламабаде, где уже проходил предыдущий раунд переговоров между американской и иранской сторонами.
Иран "никогда больше не закроет Ормузский пролив" - Трамп17.04.26, 19:11 • 2028 просмотров