$43.640.1251.420.15
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
67%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Александр Сырский
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo13:39 • 5114 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 17653 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 43687 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 49606 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 56302 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen
Отопление

Трамп ожидает соглашения с Ираном уже через день-два - Axios

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Президент США ожидает встречи в эти выходные и быстрого финализирования договоренностей. Стороны согласовывают вопросы ядерного оружия и запасов урана в Пакистане.

Трамп ожидает соглашения с Ираном уже через день-два - Axios

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает достижения мирного соглашения с Ираном уже в ближайшие дни. По его словам, новый раунд переговоров между сторонами может состояться уже в эти выходные. Об этом пишет Axios, передает УНН.

Детали

В коротком телефонном интервью изданию Трамп выразил уверенность в скором завершении переговорного процесса.

Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Думаю, встреча, вероятно, состоится на выходных. Думаю, мы достигнем соглашения в течение следующего дня или двух

- цитирует его Axios.

В то же время издание отмечает, что, несмотря на ощутимый прогресс, между сторонами остаются разногласия по ряду ключевых вопросов. По информации источников, США и Иран приблизились к согласованию трехстраничного мирного плана, однако окончательных договоренностей пока нет.

Среди главных противоречий – требование Вашингтона относительно гарантий отказа Ирана от создания ядерного оружия и передача запасов обогащенного урана.

В комментарии Bloomberg Трамп также заявил, что большинство основных пунктов будущего соглашения уже согласованы.

Большинство главных пунктов уже финализированы. Все пойдет довольно быстро

- сказал президент США.

По данным Axios, потенциальная новая встреча может пройти в Исламабаде, где уже проходил предыдущий раунд переговоров между американской и иранской сторонами.

Иран "никогда больше не закроет Ормузский пролив" - Трамп17.04.26, 19:11 • 2028 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Bloomberg L.P.
Исламабад
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран