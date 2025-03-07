Трамп отменил гранты на $400 млн для Колумбийского университета
Киев • УНН
Администрация Трампа прекратила финансирование Колумбийского университета из-за студенческих протестов против Израиля и Газы. Университет создал дисциплинарный комитет и пообещал сотрудничать с правительством для возврата средств.
Администрация президента США Дональда Трампа отменили гранты и контракты на общую сумму 400 млн долларов для Колумбийского университета. ВУЗ оказался в центре скандала из-за студенческих протестов в поддержку Израиля с одной стороны и Газы – с другой. Об этом сообщает СNN, пишет УНН.
Колумбийский университет оказался в центре студенческих протестов, во время которых демонстранты требовали прекратить поддержку Израиля со стороны США из-за гибели гражданского населения и гуманитарного кризиса, вызванного атакой Израиля на Газу.
Во время протестов и контрпротестов звучали взаимные обвинения в антисемитизме и исламофобии. В ответ Колумбийский университет создал дисциплинарный комитет и активизировал собственные расследования в отношении студентов, критикующих Израиль, что вызвало беспокойство у защитников свободы слова.
После объявления об отмене грантов и финансирования университет пообещал сотрудничать с правительством, чтобы попытаться вернуть деньги.
Мы серьезно относимся к юридическим обязательствам Колумбийского университета и понимаем, насколько серьезным является это заявление, и преданы борьбе с антисемитизмом и обеспечению безопасности и благополучия наших студентов, преподавателей и сотрудников
Напомним
Недавно администрация Трампа дала понять, что может возбудить уголовные дела против сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) или получателей грантов по обвинениям в нецелевом использовании иностранной помощи. Исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Питер Марокко сообщил американским законодателям, что он и его сотрудники "рассматривают возможность передачи уголовных дел в Министерство юстиции".