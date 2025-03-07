Трамп отменил гранты на $400 млн для Колумбийского университета

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17818 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34376 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67805 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217703 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125088 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393558 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312376 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214113 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244401 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255231 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16639 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12374 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13301 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16129 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13608 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134380 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217702 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393558 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255489 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312376 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4230 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16159 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47114 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72532 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57590 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Трамп отменил гранты на $400 млн для Колумбийского университета

Киев • УНН

 • 24624 просмотра

Администрация Трампа прекратила финансирование Колумбийского университета из-за студенческих протестов против Израиля и Газы. Университет создал дисциплинарный комитет и пообещал сотрудничать с правительством для возврата средств.

Трамп отменил гранты на $400 млн для Колумбийского университета

Администрация президента США Дональда Трампа отменили гранты и контракты на общую сумму 400 млн долларов для Колумбийского университета. ВУЗ оказался в центре скандала из-за студенческих протестов в поддержку Израиля с одной стороны и Газы – с другой. Об этом сообщает СNN, пишет УНН.

Колумбийский университет оказался в центре студенческих протестов, во время которых демонстранты требовали прекратить поддержку Израиля со стороны США из-за гибели гражданского населения и гуманитарного кризиса, вызванного атакой Израиля на Газу.

Во время протестов и контрпротестов звучали взаимные обвинения в антисемитизме и исламофобии. В ответ Колумбийский университет создал дисциплинарный комитет и активизировал собственные расследования в отношении студентов, критикующих Израиль, что вызвало беспокойство у защитников свободы слова.

После объявления об отмене грантов и финансирования университет пообещал сотрудничать с правительством, чтобы попытаться вернуть деньги.

Мы серьезно относимся к юридическим обязательствам Колумбийского университета и понимаем, насколько серьезным является это заявление, и преданы борьбе с антисемитизмом и обеспечению безопасности и благополучия наших студентов, преподавателей и сотрудников 

- говорится в заявлении университета.

Напомним

Недавно администрация Трампа дала понять, что может возбудить уголовные дела против сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) или получателей грантов по обвинениям в нецелевом использовании иностранной помощи. Исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Питер Марокко сообщил американским законодателям, что он и его сотрудники "рассматривают возможность передачи уголовных дел в Министерство юстиции".

undefined undefined

Новости Мира
Агентство США по международному развитию
Дональд Трамп
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96