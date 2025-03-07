Трамп скасував гранти на $400 млн для Колумбійського університету

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34377 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 56154 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 59001 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 63624 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 75185 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 60347 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58566 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 125605 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82723 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 231199 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
71%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 13091 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 12361 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 11559 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14131 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 24172 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 93991 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 125604 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 231198 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407283 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399085 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14337 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23370 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24201 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26121 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76480 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Трамп скасував гранти на $400 млн для Колумбійського університету

Київ • УНН

 • 24627 перегляди

Адміністрація Трампа припинила фінансування Колумбійського університету через студентські протести щодо Ізраїлю та Гази. Університет створив дисциплінарний комітет та пообіцяв співпрацювати з урядом для повернення коштів.

Трамп скасував гранти на $400 млн для Колумбійського університету

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала гранти і контракти на загальну суму 400 млн доларів для Колумбійського університету. Виш опинився в центрі скандалу через студентські протести на підтримку Ізраїлю з одного боку й Гази – з іншого. Про це повідомляє СNN, пише УНН.

Колумбійський університет опинився в центрі студентських протестів, під час яких демонстранти вимагали припинити підтримку Ізраїлю з боку США через загибель цивільного населення і гуманітарну кризу, спричинену атакою Ізраїлю на Газу.

Під час протестів і контрпротестів лунали взаємні звинувачення в антисемітизмі та ісламофобії. У відповідь Колумбійський університет створив дисциплінарний комітет і активізував власні розслідування щодо студентів, які критикують Ізраїль, що викликало занепокоєння у захисників свободи слова.

Після оголошення про скасування грантів і фінансування, університет пообіцяла співпрацювати з урядом, щоб спробувати повернути гроші.

Ми серйозно ставимося до юридичних зобов'язань Колумбійського університету і розуміємо, наскільки серйозною є ця заява, і віддані боротьбі з антисемітизмом і забезпеченню безпеки і добробуту наших студентів, викладачів і співробітників 

- йдеться в заяві університету.

Нагадаємо

Нещодавно адміністрація Трампа дала зрозуміти, що може порушити кримінальні справи проти співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або одержувачів грантів за звинуваченнями в нецільовому використанні іноземної допомоги. Виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Пітер Марокко повідомив американським законодавцям, що він і його співробітники "розглядають можливість передання кримінальних справ до Міністерства юстиції".

undefined undefined

Новини Світу
Агентство США з міжнародного розвитку
Дональд Трамп
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46