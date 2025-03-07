Трамп скасував гранти на $400 млн для Колумбійського університету
Київ • УНН
Адміністрація Трампа припинила фінансування Колумбійського університету через студентські протести щодо Ізраїлю та Гази. Університет створив дисциплінарний комітет та пообіцяв співпрацювати з урядом для повернення коштів.
Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала гранти і контракти на загальну суму 400 млн доларів для Колумбійського університету. Виш опинився в центрі скандалу через студентські протести на підтримку Ізраїлю з одного боку й Гази – з іншого. Про це повідомляє СNN, пише УНН.
Колумбійський університет опинився в центрі студентських протестів, під час яких демонстранти вимагали припинити підтримку Ізраїлю з боку США через загибель цивільного населення і гуманітарну кризу, спричинену атакою Ізраїлю на Газу.
Під час протестів і контрпротестів лунали взаємні звинувачення в антисемітизмі та ісламофобії. У відповідь Колумбійський університет створив дисциплінарний комітет і активізував власні розслідування щодо студентів, які критикують Ізраїль, що викликало занепокоєння у захисників свободи слова.
Після оголошення про скасування грантів і фінансування, університет пообіцяла співпрацювати з урядом, щоб спробувати повернути гроші.
Ми серйозно ставимося до юридичних зобов'язань Колумбійського університету і розуміємо, наскільки серйозною є ця заява, і віддані боротьбі з антисемітизмом і забезпеченню безпеки і добробуту наших студентів, викладачів і співробітників
Нагадаємо
Нещодавно адміністрація Трампа дала зрозуміти, що може порушити кримінальні справи проти співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або одержувачів грантів за звинуваченнями в нецільовому використанні іноземної допомоги. Виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Пітер Марокко повідомив американським законодавцям, що він і його співробітники "розглядають можливість передання кримінальних справ до Міністерства юстиції".