Трамп отказался сказать, просил ли он Зеленского покинуть Белый дом
Киев • УНН
Трамп отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что попросил Зеленского покинуть Белый дом после спора. Запланированные пресс-конференция и подписание соглашения не состоялись.
Президент США Дональд Трамп отказался сообщить журналистам, просил ли он Президента Украины Владимира Зеленского покинуть Белый дом после того, как их встреча в Овальном кабинете переросла в перепалку в пятницу, пишет УНН.
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«Мне не надо вам это говорить, - сказал Трамп, которого цитирует CNN, журналисту, когда его спросили, сказал ли он Зеленскому уйти. - Я думаю, вы знаете ответ на этот вопрос».
Дополнение
Ранее CNN сообщал, что после напряженного разговора Трамп распорядился, чтобы украинцы досрочно покинули Белый дом. Оба лидера не провели совместную пресс-конференцию, как было запланировано, а также не подписали соглашение о природных ресурсах.