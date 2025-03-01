Трамп відмовився сказати, чи просив він Зеленського покинути Білий дім
Київ • УНН
Трамп відмовився підтвердити чи спростувати інформацію про те, що попросив Зеленського покинути Білий дім після суперечки. Заплановані пресконференція та підписання угоди не відбулися.
Президент США Дональд Трамп відмовився повідомити журналістам, чи просив він Президента України Володимира Зеленського покинути Білий дім після того, як їхня зустріч в Овальному кабінеті переросла в перепалку в п’ятницю, пише УНН.
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"Мені не треба вам це говорити, - сказав Трамп, якого цитує CNN, журналісту, коли його запитали, чи сказав він Зеленському піти. - Я думаю, ви знаєте відповідь на це запитання".
Доповнення
Раніше CNN повідомляв, що після напруженої розмови Трамп розпорядився, щоб українці достроково залишити Білий дім. Обидва лідери не провели спільну пресконференцію, як було заплановано, а також не підписали угоду про природні ресурси.