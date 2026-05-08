Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между рф и Украиной, а также заявил об обмене военнопленными в формате "тысяча на тысячу". Об этом Трамп написал в Тruthsocial, передает УНН.

Я рад сообщить, что в войне между россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие (9, 10 и 11 мая). В россии этот праздник посвящен Дню Победы, но так же и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет предусматривать прекращение всех боевых действий, а также обмен 1 000 пленных из каждой страны. Это предложение сделал непосредственно я, и я очень благодарен за его поддержку президентом владимиром путиным и президентом Владимиром Зеленским - написал Трамп.

Он надеется, что это начало конца очень долгой, смертоносной и ожесточенной войны.

Переговоры по прекращению этого крупного конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы с каждым днем приближаемся к решению - добавил Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сегодня на фоне объявленной же рф тишины заявил, что завтрашний день, 9 мая, "зависит от того, что мы услышим сегодня" и повторил, что "мы дали вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально".