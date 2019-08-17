Трамп обсудил со своими советниками мирный план по Афганистану

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Дональд Трамп провел в пятницу совещание, на котором обсудил со своими советниками ходе переговоров с Талибаном о выводе американских войск из Афганистана и о возможном достижении мира в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.