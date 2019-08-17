Трамп обсудил со своими советниками мирный план по Афганистану

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 57822 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 75846 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134990 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124689 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127291 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129600 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153081 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151066 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140868 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Последствия аварии в Керчи: побережье Азовского моря до сих пор в мазуте - ЦНС

Последствия аварии в Керчи: побережье Азовского моря до сих пор в мазуте - ЦНС

7 марта, 01:07 • 41495 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 104945 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 106560 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

7 марта, 03:10 • 115124 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

7 марта, 04:31 • 69405 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 57822 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 134752 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 147380 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 206320 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 187004 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 120219 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 131865 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 133784 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 138100 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 133909 просмотра
Актуальное
Трамп обсудил со своими советниками мирный план по Афганистану

Трамп обсудил со своими советниками мирный план по Афганистану

Киев  •  УНН

 • 10419 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Дональд Трамп провел в пятницу совещание, на котором обсудил со своими советниками ходе переговоров с Талибаном о выводе американских войск из Афганистана и о возможном достижении мира в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Президент, который сейчас работает “на выезде”, находясь в своем гольф-клубе в Бедминстери, штат Нью-Джерси, провел в пятницу совещание с участием вице-президента Майка Пенса, госсекретаря Майка Помпео, советника по национальной безопасности Джона Болтона, министра обороны Марка Эспера, спецпредставителя по Афганистану Залмана Халилзада и других представителей администрации.

В центре внимания президента — переговоры с Талибаном, которые сейчас проводит делегация США во главе с Халилзада. В сообщении Гидли говорится, что “совещание прошло очень хорошо, переговоры продолжаются”. О подробностях встречи информации пока нет.

Источник в Пентагоне рассказал агентству Reuters о “значительных расхождениях” между участниками переговоров. Восьмой раунд этих переговоров завершился в Катаре в прошлый понедельник.

Источник в Пентагоне рассказал Reuters про “значительные расхождения” между участниками переговоров. Восьмой раунд этих переговоров завершился в Катаре в прошлый понедельник.

Сейчас в Афганистане находится около 14 тысяч американских солдат. Они обучают местных военных и проводят обучение совместно с силами безопасности Афганистана, а также борются с боевиками из “Аль-Каиды” и местного филиала “Исламского государства”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США усилили атаки против талибов в Афганистане на фоне переговоров с ними о мире — NYT

Источник в администрации уточнил, что окончательное решение “афганского вопроса” вряд ли будет принято в результате сегодняшнего совещания. Однако Трамп, по его словам, “ясно дал понять, что он хочет вернуть солдат на родину”.

Накануне восьмого раунда переговоров обе стороны выражали оптимизм относительно скорейшего заключения соглашения. Однако представитель Пентагона говорит о том, что американцам пока не удалось добиться от талибов обещания публично отказаться от поддержки “Аль-Каиды” и других экстремистских группировок. Остается открытым вопрос о заключении общенационального перемирие — талибы, по словам источника, также пока не дали на это своего согласия.

Залмай Халилзад пытается убедить Талибан начать прямые переговоры с официальным афганским правительством в Кабуле. США предлагают, чтобы в внутриафганских переговорах с Талибаном приняли участие властей страны, лидеры оппозиции и представители общественности. Талибы по-прежнему отказываются договариваться с правительством Ашрафа Гани, которое они называют “американскими марионетками”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы