Трамп обсудил со своими советниками мирный план по Афганистану
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Дональд Трамп провел в пятницу совещание, на котором обсудил со своими советниками ходе переговоров с Талибаном о выводе американских войск из Афганистана и о возможном достижении мира в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Президент, который сейчас работает “на выезде”, находясь в своем гольф-клубе в Бедминстери, штат Нью-Джерси, провел в пятницу совещание с участием вице-президента Майка Пенса, госсекретаря Майка Помпео, советника по национальной безопасности Джона Болтона, министра обороны Марка Эспера, спецпредставителя по Афганистану Залмана Халилзада и других представителей администрации.
В центре внимания президента — переговоры с Талибаном, которые сейчас проводит делегация США во главе с Халилзада. В сообщении Гидли говорится, что “совещание прошло очень хорошо, переговоры продолжаются”. О подробностях встречи информации пока нет.
Источник в Пентагоне рассказал агентству Reuters о “значительных расхождениях” между участниками переговоров. Восьмой раунд этих переговоров завершился в Катаре в прошлый понедельник.
Источник в Пентагоне рассказал Reuters про “значительные расхождения” между участниками переговоров. Восьмой раунд этих переговоров завершился в Катаре в прошлый понедельник.
Сейчас в Афганистане находится около 14 тысяч американских солдат. Они обучают местных военных и проводят обучение совместно с силами безопасности Афганистана, а также борются с боевиками из “Аль-Каиды” и местного филиала “Исламского государства”.
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Источник в администрации уточнил, что окончательное решение “афганского вопроса” вряд ли будет принято в результате сегодняшнего совещания. Однако Трамп, по его словам, “ясно дал понять, что он хочет вернуть солдат на родину”.
Накануне восьмого раунда переговоров обе стороны выражали оптимизм относительно скорейшего заключения соглашения. Однако представитель Пентагона говорит о том, что американцам пока не удалось добиться от талибов обещания публично отказаться от поддержки “Аль-Каиды” и других экстремистских группировок. Остается открытым вопрос о заключении общенационального перемирие — талибы, по словам источника, также пока не дали на это своего согласия.
Залмай Халилзад пытается убедить Талибан начать прямые переговоры с официальным афганским правительством в Кабуле. США предлагают, чтобы в внутриафганских переговорах с Талибаном приняли участие властей страны, лидеры оппозиции и представители общественности. Талибы по-прежнему отказываются договариваться с правительством Ашрафа Гани, которое они называют “американскими марионетками”.